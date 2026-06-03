Refrendan Ciudad Juárez y El Paso alianza binacional para impulsar el desarrollo fronterizo

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Autoridades de ambas ciudades aprobaron un acuerdo de cooperación enfocado en desarrollo económico, educación, cultura y fortalecimiento comunitario.

El Paso, Tx. (ADN/Nora Sevilla) – Autoridades de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, refrendaron su compromiso de fortalecer la colaboración binacional mediante un acuerdo de cooperación orientado a impulsar el desarrollo económico, el intercambio cultural, la educación y el bienestar de las familias que habitan la región Paso del Norte.

El encuentro reunió al presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar; al alcalde de El Paso, Renard Johnson; así como a integrantes de ambos cabildos, quienes destacaron la importancia de consolidar una relación histórica basada en el respeto mutuo, la cooperación y la construcción de objetivos comunes.

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Durante su intervención, Pérez Cuéllar agradeció a los equipos de trabajo, instituciones y personas que participaron en la elaboración del acuerdo, resultado de varios meses de diálogo y coordinación entre ambas ciudades.

“Lo importante es que este acuerdo sea significativo y se convierta en un ejemplo de lo que debe ser nuestra relación binacional”.

El alcalde juarense señaló que la firma del documento constituye un hecho relevante para las dos comunidades, aunque enfatizó que el verdadero desafío será traducir sus objetivos en acciones concretas y resultados tangibles para la población.

Las autoridades coincidieron en que Ciudad Juárez y El Paso conforman una de las regiones binacionales más dinámicas de América del Norte, unidas por profundos vínculos familiares, económicos, culturales e históricos que trascienden las fronteras.

Durante la sesión se destacó que el diálogo permanente entre ambas ciudades ha permitido desarrollar proyectos conjuntos en áreas estratégicas como desarrollo económico, educación, cultura y fortalecimiento comunitario, convirtiendo a la región en un referente de cooperación internacional.

Como parte de la reunión, los integrantes de los cuerpos colegiados aprobaron formalmente el acuerdo de colaboración, con el que ambas administraciones se comprometieron a mantener una agenda común de trabajo para fortalecer los lazos binacionales y generar mayores oportunidades para las futuras generaciones.

Los participantes subrayaron que las fronteras deben entenderse como espacios de encuentro y cooperación, más que de división, y reiteraron su voluntad de seguir construyendo mecanismos de entendimiento que contribuyan a la prosperidad compartida de la región Paso del Norte.

Finalmente, Pérez Cuéllar afirmó que Ciudad Juárez y El Paso comparten un destino común y múltiples áreas de oportunidad para seguir fortaleciendo una relación que, dijo, debe consolidarse como un modelo de entendimiento y visión compartida para beneficio de ambas comunidades.

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