Recuerda STPS plazo límite para pago de utilidades este 30 de mayo

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Trabajadores que laboraron al menos 60 días durante el año fiscal anterior tienen derecho a esta prestación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recordó que este sábado 30 de mayo vence el plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo para que las empresas realicen el pago de utilidades a las personas trabajadoras correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

La dependencia precisó que esta fecha aplica para las personas morales, mientras que las personas físicas con actividad empresarial tendrán como límite el próximo 29 de junio para cumplir con esta obligación laboral.

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El reparto de utilidades corresponde a las personas trabajadoras que hayan laborado al menos 60 días durante el año fiscal previo, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

La STPS informó que quienes no reciban esta prestación dentro de los plazos establecidos pueden acudir a las oficinas de la dependencia o al Centro de Conciliación Laboral (CCL), donde recibirán orientación y asesoría gratuita para atender sus casos.

Asimismo, la autoridad laboral exhortó a las personas empleadoras a cumplir en tiempo y forma con el pago correspondiente, ya que el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y multas previstas en la Ley Federal del Trabajo.

La dependencia también puso a disposición de la ciudadanía información adicional y canales de atención a través del portal oficial del Centro de Conciliación Laboral, donde se pueden consultar teléfonos de contacto, ubicaciones de oficinas y opciones de atención virtual en el estado de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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