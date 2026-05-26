Participa Estado en clausura de Jornadas de la Revolución Mexicana en Ciudad Juárez

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Autoridades estatales y legisladores destacaron la vigencia histórica y social del movimiento revolucionario durante la sesión solemne.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte, Roberto Anaya Moreno, participó en la Sesión Solemne de Conclusión de las Jornadas de la Conmemoración del Origen de la Revolución Mexicana, organizada por el Congreso del Estado a través de la LXVIII Legislatura.

El acto protocolario se desarrolló en las instalaciones de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, conocida como Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez, con la presencia de representantes de los distintos poderes y sectores de la sociedad.

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Durante su intervención, el funcionario estatal subrayó la relevancia de reflexionar sobre el significado histórico de la Revolución Mexicana, al considerar que representó una exigencia social por la justicia, la democracia, la dignidad y la igualdad para la población mexicana.

“La Revolución Mexicana marcó el rumbo del país y dejó enseñanzas que continúan vigentes, especialmente en la construcción de instituciones más sólidas y cercanas a la ciudadanía”, expresó Roberto Anaya Moreno.

El subsecretario indicó que la administración estatal mantiene acciones orientadas al fortalecimiento institucional, así como a la ampliación de oportunidades de desarrollo para las familias chihuahuenses.

Añadió que el objetivo es consolidar a Chihuahua como una entidad con mayores condiciones de libertad, progreso y oportunidades, mediante políticas públicas enfocadas en el bienestar social y educativo.

En la sesión participaron diputadas y diputados del Congreso del Estado, además de autoridades estatales, municipales, educativas y representantes de diversos sectores de la sociedad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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