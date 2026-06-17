Reconocen trayectoria de 28 años del Capitán Primero Manuel Ambriz en Bomberos de Juárez

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El oficial concluyó su servicio en la corporación tras casi tres décadas dedicadas a la atención de emergencias y protección de la comunidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil rindió un reconocimiento al Capitán Primero Manuel Ambriz Collazo, quien concluyó una trayectoria de 28 años de servicio dentro del Departamento de Bomberos de Ciudad Juárez.

La ceremonia se realizó durante la mañana de este miércoles con el tradicional último pase de lista, acto en el que participaron compañeros, mandos y personal operativo de la corporación para despedir al oficial y agradecer su labor en favor de la comunidad juarense.

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Durante el homenaje se destacó su participación en la atención de incendios, rescates y emergencias a lo largo de casi tres décadas, así como su compromiso con la protección de la vida y el patrimonio de los habitantes de la ciudad.

Integrantes del Departamento de Bomberos reconocieron el profesionalismo, disciplina y vocación de servicio que caracterizaron la carrera de Ambriz Collazo, considerado uno de los elementos con mayor experiencia dentro de la corporación.

“Gracias por 28 años de servicio y compromiso con nuestra comunidad”.

Entre aplausos y muestras de afecto, compañeros y colaboradores resaltaron el legado que deja en la institución, además del ejemplo que representa para las nuevas generaciones de bomberos encargadas de continuar la labor de atención a emergencias en Ciudad Juárez.

La Dirección General de Protección Civil agradeció la contribución del oficial al fortalecimiento de la corporación, así como su participación en miles de intervenciones realizadas durante su trayectoria profesional.

La dependencia señaló que el trabajo desempeñado por Ambriz Collazo contribuyó al desarrollo operativo del Departamento de Bomberos y al fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en la ciudad.

Con este acto, la corporación despidió a uno de sus elementos de mayor trayectoria, reconociendo su entrega y dedicación al servicio público, y deseándole éxito en la nueva etapa que emprende tras concluir su carrera como bombero.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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