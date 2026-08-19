Reconocen líderes de mercados labor del Heroico Cuerpo de Bomberos

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Comerciantes de 70 mercados reunieron 1,600 artículos para agradecer el trabajo del cuerpo de rescate.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Líderes y comerciantes de mercados de la localidad entregaron regalos al Heroico Cuerpo de Bomberos, como parte de la celebración por su día, que se conmemorará el próximo sábado 22 de agosto.

La entrega se realizó por quinto año consecutivo y fue coordinada por la Dirección de Regulación Comercial, en reconocimiento a la labor que realiza el grupo de rescate en beneficio de la ciudadanía.

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El director de Regulación Comercial, Óscar Guevara Ramírez, informó que en esta edición se reunieron 1,600 artículos, aportados por comerciantes de 70 mercados de la ciudad.

“Este ejercicio ha tenido una respuesta muy positiva desde el primero que se realizó, logrando reunir cada vez más obsequios para nuestros bomberos”, expresó Guevara Ramírez.

De acuerdo con el funcionario, los artículos entregados representan una muestra de agradecimiento por la entrega y disposición del personal de Bomberos, que atiende emergencias y brinda auxilio a la población.

Entre los obsequios reunidos se incluyeron kits de limpieza, teatros en casa y televisiones, entre otros artículos destinados a los integrantes del cuerpo de rescate.

En representación del Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, acudió el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, quien agradeció a las y los líderes de mercados por sumarse a este reconocimiento.

“Ellos siempre están ahí, ante la adversidad que se pueda presentar, por lo que se tiene que reconocer la entrega y grandeza de su trabajo”, señaló.

Durante el evento, la Dirección de Protección Civil también entregó reconocimientos a las y los comerciantes por su apoyo en esta actividad, realizada como muestra de respaldo al personal operativo del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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