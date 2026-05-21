Reconocen legado de Federico Solano por proyecto de inclusión laboral

Publicidad - LB2 -

Regidores rindieron homenaje póstumo al impulsor de un programa para jóvenes con síndrome de Down.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Centros Comunitarios rindieron un homenaje póstumo al licenciado Federico Solano Jurado, en reconocimiento a su participación en el impulso de un programa de capacitación laboral dirigido a jóvenes con síndrome de Down.

Durante la sesión ordinaria de la comisión, realizada en las oficinas de Centros Comunitarios, las y los ediles entregaron un reconocimiento a la maestra Vanessa Méndez, esposa de Solano Jurado, por las aportaciones realizadas al desarrollo de este proyecto enfocado en la inclusión social y laboral.

- Publicidad - HP1

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó el compromiso social de Federico Solano y su participación en la creación de iniciativas orientadas a la integración de personas con discapacidad.

“Federico Solano fue una persona con una gran participación social, con una voz fuerte dentro de los aspectos políticos y sociales de la comunidad. Lo que nos unió en esta comisión fue su iniciativa de generar todo un programa para lograr la inclusión de jóvenes con síndrome de Down”, expresó.

El funcionario informó que el programa continúa en operación con apoyo del área de psicología de Centros Comunitarios, donde se realizan evaluaciones integrales a los jóvenes interesados en incorporarse al proyecto.

Rodríguez Giner señaló que hasta el momento más de 15 jóvenes han sido evaluados y aprobados, mientras continúan recibiéndose solicitudes para ampliar la cobertura del programa.

Por su parte, Vanessa Méndez agradeció el reconocimiento y recordó el compromiso de Federico Solano con Ciudad Juárez y las causas relacionadas con la inclusión social.

“Su lema era servir por encima de uno mismo. Él amaba profundamente a Ciudad Juárez y siempre luchó por generar cambios reales”, manifestó.

Las regidoras y regidores integrantes de la comisión reiteraron su respaldo a las acciones de inclusión laboral y social para personas con discapacidad, además de reconocer la perseverancia y legado de Solano Jurado en favor de las familias juarenses.

La Comisión Edilicia de Centros Comunitarios está integrada por el regidor José Mauricio Padilla y las regidoras Sandra Maribel Valenzuela Martínez y Karla Michaeel Escalante Ramírez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.