Reconocen a egresadas del programa “Empoderarte” por concluir su capacitación

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Participantes recibieron formación en oficios y acompañamiento psicológico para fortalecer su desarrollo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal celebró la graduación de participantes de los talleres del programa “Empoderarte”, enfocado en el fortalecimiento personal y económico de mujeres en la ciudad.

El evento fue encabezado por la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, quien entregó reconocimientos a quienes concluyeron su formación en distintas áreas, como panadería y carpintería.

Las participantes recibieron herramientas prácticas para generar ingresos y mejorar su calidad de vida.

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Además de la capacitación en oficios, el programa incluyó acompañamiento psicológico como parte de un enfoque integral orientado al bienestar de las beneficiarias.

Esta iniciativa forma parte del proyecto Vida Integral para la Mujer, impulsado mediante el Fondo de Impulso a las Asociaciones Civiles promovido por el Gobierno Municipal.

Durante la ceremonia, se destacó que este tipo de programas buscan brindar oportunidades de desarrollo a través de la capacitación y el fortalecimiento de habilidades.

Los aprendizajes adquiridos permiten a las egresadas abrir nuevas oportunidades laborales.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las participantes y sus familias, mediante herramientas que favorecen la autonomía económica.

El programa “Empoderarte” se consolida como una estrategia para impulsar el desarrollo social y económico de mujeres en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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