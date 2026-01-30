Movil - LB1A -
enero 30, 2026 | 14:24
Reconoce SSPM a policías destacados y entrega estímulos por años de servicio

POR Redacción ADN / Agencias
Condecoran a 60 elementos como Policías del Mes y premian trayectorias de hasta 20 años en la corporación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) llevó a cabo la ceremonia mensual de reconocimiento a policías destacados, así como la entrega de estímulos por años de servicio al personal operativo que ha demostrado perseverancia y compromiso dentro de la corporación.

Durante el acto se condecoró a 60 elementos como “Policía del Mes”, correspondientes a diciembre, y se otorgaron estímulos a quienes cumplieron 10, 15 y 20 años de servicio, como parte de una política institucional orientada a reconocer el esfuerzo, la vocación y la dedicación de quienes integran la corporación.

La ceremonia fue encabezada por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, quienes destacaron la relevancia del trabajo policial para el fortalecimiento de la seguridad en la ciudad y el impacto de la labor cotidiana en la tranquilidad de la población.

“Reconocemos la trayectoria, el esfuerzo y el sacrificio que implica esta labor, así como el apoyo fundamental de sus familias; cuenten con el respaldo permanente de esta administración por su entrega y amor a Ciudad Juárez”, expresó el alcalde durante su mensaje a las y los elementos.

Por su parte, el titular de la SSPM resaltó el desempeño sobresaliente y la constancia de los policías reconocidos, subrayando que su disciplina, responsabilidad y sentido de pertenencia han sido pilares para consolidar una corporación que protege y sirve a la ciudadanía, aun en contextos adversos.

En el presídium participaron también representantes de distintos sectores y áreas de seguridad, entre ellos el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Iván Pérez Ruiz; el director de Control y Prevención de Smart, Jesús Durán; el coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes; la regidora Mireya Porras Armendáriz y el coordinador general de la SSPM, Jesús Moctezuma Sánchez.

Con estos reconocimientos, la SSPM reiteró su compromiso de valorar el desempeño ejemplar de su personal y de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención y seguridad, en beneficio de la comunidad juarense.

REPORTAJE ESPECIAL
