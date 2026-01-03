Reconoce Servicios Públicos colaboración ciudadana en programa “El Cochino de la Semana”

Publicidad - LB2 -

Vecinos del fraccionamiento Cerrada del Parque reportaron a personas tirando escombro en un dique, lo que permitió iniciar su identificación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia, adscrita a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, reconoció la participación de la ciudadanía en el programa “El Cochino de la Semana”, mediante el cual se reportan conductas que afectan espacios públicos al arrojar basura y escombro de manera ilegal.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que en esta ocasión fueron vecinos del fraccionamiento Cerrada del Parque quienes detectaron a dos hombres arrojando escombro en un dique de la zona, pese a que previamente habían sido exhortados por los propios habitantes a detener la práctica.

“Estas malas prácticas no solo dañan el ambiente, sino que generan afectaciones futuras, ya que durante la temporada de lluvias provocan inundaciones en calles aledañas”.

El funcionario explicó que la acumulación de residuos en diques y espacios abiertos representa un riesgo para la infraestructura urbana, particularmente en temporadas de precipitación, al obstruir el flujo natural del agua.

Asimismo, señaló que ya se trabaja en la localización de los presuntos responsables, quienes se trasladaban en una camioneta Chevrolet, gracias a un video proporcionado por un ciudadano en el que se identifican las placas del vehículo.

“Agradecemos la colaboración y el compromiso de la población, y hacemos un llamado a seguir reportando estas malas prácticas para evitar que se repitan”.

Finalmente, la Dirección de Limpia reiteró el exhorto a la comunidad a no tirar basura en la vía pública y a mantener limpio su entorno, subrayando que la participación ciudadana es clave para mejorar la imagen urbana y preservar un ambiente más saludable en Ciudad Juárez.

