Reconoce Municipio diversidad cultural de pueblos originarios en Juárez

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Autoridades destacaron que en la ciudad habitan integrantes de más de 16 pueblos indígenas y más de 8 mil personas hablan una lengua originaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal destacó la diversidad cultural de Ciudad Juárez y reconoció la presencia de comunidades indígenas en la frontera, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Durante la conferencia semanal, el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel señaló que en Ciudad Juárez habitan integrantes de más de 16 pueblos indígenas, por lo que consideró necesario fortalecer acciones de reconocimiento, inclusión y atención institucional.

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El alcalde afirmó que una de las primeras tareas de gobierno es reconocer la presencia, identidad y derechos de los pueblos originarios, así como generar espacios que permitan atender sus necesidades desde una perspectiva comunitaria.

“Lo primero que tenemos que hacer como gobiernos es reconocernos unos a otros, ya que en Ciudad Juárez existen más de 16 pueblos indígenas”.

Ortiz Orpinel explicó que bajo ese propósito fue creado el Centro Municipal de los Pueblos Originarios, considerado el primer proyecto de su tipo en el estado, con un modelo dirigido por integrantes de las propias comunidades.

El edil señaló que el CEMPO funciona como un espacio para acercar trámites, servicios y acompañamiento institucional a personas pertenecientes a pueblos originarios, respetando su identidad cultural y formas de organización.

También informó que se realizan acciones de capacitación dirigidas a funcionarios, centros educativos, organizaciones civiles e instituciones públicas y privadas, con temas relacionados con perspectiva de género, prevención de violencia y combate a la discriminación.

Como parte de estos esfuerzos, el Municipio ha impulsado la traducción de materiales y convocatorias a lenguas originarias, con el propósito de facilitar el acceso a información sobre violencia de género, educación y programas de apoyo.

En materia educativa, se otorgaron 23 becas de educación media superior y superior para integrantes de comunidades indígenas que estudian en instituciones como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Conalep y Colegio de Bachilleres.

El Gobierno Municipal también entregó 500 mochilas con útiles escolares y realizó trabajos de remodelación en dos escuelas de la comunidad ralámuli, como parte de las acciones de apoyo a niñas, niños y jóvenes indígenas.

Además, mediante convenios entre la Dirección de Desarrollo Social y el Banco de Alimentos de Ciudad Juárez, se gestionó la entrega de mil 825 despensas para familias pertenecientes a comunidades originarias.

De acuerdo con el Municipio, en Ciudad Juárez alrededor de 8 mil 160 personas hablan una lengua originaria, motivo por el cual en 2024 la ciudad fue declarada santuario de lenguas y culturas indígenas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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