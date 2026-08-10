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Fortalece Atención Ciudadana servicios en el suroriente de Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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La dependencia realizó limpieza de espacios públicos, acompañó acciones deportivas y acercó servicios a colonias del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente concluyó una semana de trabajo con acciones enfocadas en el mejoramiento de espacios públicos, acercamiento de servicios, impulso al deporte y fortalecimiento del tejido social en distintas colonias del sector.

El titular de la dependencia, Víctor Mario Valencia Carrasco, informó que las cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza, deshierbe y retiro de llantas en parques de las colonias Senderos del Sol y Cerradas de Oriente I, etapa 2.

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Las acciones tuvieron como objetivo ofrecer espacios más seguros y dignos para las familias, especialmente en áreas utilizadas diariamente para convivencia, recreación y actividades comunitarias.

Como parte del impulso al deporte y la recuperación de espacios públicos, personal de la dependencia acompañó la entrega de nuevas canchas de futbol 5 del Programa Mundial Social 2026 en Sierra Vista, Horizontes del Sur I y Toledo, en la colonia Azteca.

La infraestructura deportiva busca fomentar la convivencia y ofrecer alternativas de recreación para niñas, niños y jóvenes del suroriente de Ciudad Juárez.

En materia de atención ciudadana, la dependencia participó en el Jueves Ciudadano, donde acercó asesoría jurídica gratuita del Instituto Federal de Defensoría Pública a habitantes del sector.

También se preparó la visita de la Unidad Móvil de Tesorería Municipal a la Coordinadora de Zaragoza, con el propósito de que la ciudadanía pueda acceder a descuentos vigentes en diversos trámites municipales.

Durante la semana, personal de Atención Ciudadana del Suroriente participó en actividades comunitarias y culturales, entre ellas el Quinto Informe de Actividades del DIF Municipal y el Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios.

La dependencia también respaldó una campaña gratuita de esterilización organizada por la Dirección de Atención y Bienestar Animal en el Centro Comunitario Zaragoza, como parte de las acciones para promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir a la salud pública.

Valencia Carrasco señaló que estas actividades forman parte del compromiso de acercar programas, servicios y beneficios directamente a las colonias del suroriente, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de las familias.

“Seguiremos trabajando con cercanía, escuchando a la ciudadanía y llevando soluciones a las colonias del suroriente”.

La Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente indicó que continuará con recorridos, gestiones y acciones de apoyo comunitario en coordinación con otras dependencias municipales.

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