Recomienda Salud Municipal dormir bien para prevenir afectaciones

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La dependencia llamó a mantener hábitos de descanso adecuados para proteger la salud física, emocional y metabólica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal recomendó a la ciudadanía procurar un descanso adecuado y mantener hábitos que favorezcan un buen ciclo del sueño, al señalar que dormir las horas necesarias es fundamental para el bienestar físico y emocional.

La directora de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández, explicó que el sueño cumple funciones importantes para el organismo, entre ellas contribuir al equilibrio de los sistemas inmunológico, cardiovascular, metabólico y neurológico.

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La funcionaria señaló que permanecer despierto durante periodos prolongados activa el sistema de alerta del cuerpo, lo que puede incrementar la secreción de adrenalina y generar síntomas como aumento en la frecuencia cardiaca, sudoración, palpitaciones, dolor de cabeza, ansiedad, angustia e irritabilidad.

Santana Fernández indicó que la falta de sueño también puede elevar el apetito y favorecer un mayor consumo de alimentos, situación que puede impactar en los niveles de glucosa y otros parámetros metabólicos.

La dependencia advirtió que los malos hábitos de descanso pueden contribuir al desarrollo de padecimientos como diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia, por lo que pidió atender los problemas recurrentes para dormir.

Entre las recomendaciones se encuentra establecer horarios regulares para acostarse y levantarse, además de evitar el consumo de café y bebidas alcohólicas durante la noche.

Salud Municipal también aconsejó realizar actividad física con suficiente anticipación, evitar ejercicio intenso en las horas previas al descanso y optar por una merienda ligera antes de dormir.

La dependencia señaló que contar con un dormitorio cómodo, oscuro, tranquilo y con temperatura agradable puede favorecer un mejor descanso, así como reducir el uso de pantallas y dispositivos electrónicos antes de acostarse.

Santana Fernández exhortó a la ciudadanía a acudir con un profesional de la salud cuando se presenten dificultades frecuentes para conciliar o mantener el sueño.

La Dirección de Salud Municipal recordó que dormir adecuadamente forma parte de un estilo de vida saludable y contribuye al bienestar integral de las personas.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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