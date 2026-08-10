InicioEn la Salud

Recomienda Salud Municipal dormir bien para prevenir afectaciones

En la Salud

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La dependencia llamó a mantener hábitos de descanso adecuados para proteger la salud física, emocional y metabólica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal recomendó a la ciudadanía procurar un descanso adecuado y mantener hábitos que favorezcan un buen ciclo del sueño, al señalar que dormir las horas necesarias es fundamental para el bienestar físico y emocional.

La directora de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández, explicó que el sueño cumple funciones importantes para el organismo, entre ellas contribuir al equilibrio de los sistemas inmunológico, cardiovascular, metabólico y neurológico.

- Publicidad - HP1

La funcionaria señaló que permanecer despierto durante periodos prolongados activa el sistema de alerta del cuerpo, lo que puede incrementar la secreción de adrenalina y generar síntomas como aumento en la frecuencia cardiaca, sudoración, palpitaciones, dolor de cabeza, ansiedad, angustia e irritabilidad.

Santana Fernández indicó que la falta de sueño también puede elevar el apetito y favorecer un mayor consumo de alimentos, situación que puede impactar en los niveles de glucosa y otros parámetros metabólicos.

La dependencia advirtió que los malos hábitos de descanso pueden contribuir al desarrollo de padecimientos como diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia, por lo que pidió atender los problemas recurrentes para dormir.

Entre las recomendaciones se encuentra establecer horarios regulares para acostarse y levantarse, además de evitar el consumo de café y bebidas alcohólicas durante la noche.

Salud Municipal también aconsejó realizar actividad física con suficiente anticipación, evitar ejercicio intenso en las horas previas al descanso y optar por una merienda ligera antes de dormir.

La dependencia señaló que contar con un dormitorio cómodo, oscuro, tranquilo y con temperatura agradable puede favorecer un mejor descanso, así como reducir el uso de pantallas y dispositivos electrónicos antes de acostarse.

Santana Fernández exhortó a la ciudadanía a acudir con un profesional de la salud cuando se presenten dificultades frecuentes para conciliar o mantener el sueño.

La Dirección de Salud Municipal recordó que dormir adecuadamente forma parte de un estilo de vida saludable y contribuye al bienestar integral de las personas.

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Coloca encuesta de encuestas a Cruz Pérez Cuéllar al frente de las preferencias internas de Morena

El ejercicio de Polls.mx ubica al alcalde de Ciudad Juárez por encima de Andrea...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Borderplex

Inicia Congreso Universitario en la UTCJ

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) inicia hoy, lunes, su Congreso Universitario y de...
Borderplex

Se espera un viernes con clima cálido

Roberto Briones Mota, titular de la dependencia, informó que para este día se esperan...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto