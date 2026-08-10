Entregará Municipio 160 mil mochilas a estudiantes de Ciudad Juárez

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Los apoyos serán distribuidos en escuelas de distintos sectores al inicio del próximo ciclo escolar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel informó que el Gobierno Municipal entregará 160 mil mochilas y kits escolares en instituciones educativas de distintos sectores de Ciudad Juárez.

Durante su conferencia semanal, el alcalde señaló que el programa dará continuidad a una estrategia aplicada durante la actual administración para apoyar a niñas, niños y adolescentes en el regreso a clases.

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Ortiz Orpinel indicó que la entrega de mochilas comenzará con el inicio del próximo ciclo escolar, por lo que en los próximos días se dará a conocer mayor información sobre fechas, planteles y dinámica de distribución.

El edil mencionó que personal municipal ya trabaja en la organización del operativo de entrega, con el objetivo de llegar a escuelas ubicadas en diferentes zonas de la ciudad.

“Están trabajando ya en la entrega, son 160 mil mochilas que habitualmente se vienen dando en esta administración”.

El alcalde también destacó la respuesta de jóvenes beneficiados con la Beca de Acceso a la Universidad, quienes recibieron apoyo para inscripción y paquetes escolares con computadora portátil y otros accesorios.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, fueron entregados 2 mil 850 kits con computadora y pago de inscripción a estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

Ortiz Orpinel señaló que el programa de becas universitarias busca reducir la deserción escolar entre jóvenes que concluyen la preparatoria y enfrentan dificultades económicas para continuar sus estudios profesionales.

El presidente municipal afirmó que los apoyos en becas pasaron de 4 millones a 16.5 millones de pesos en 2026, mientras que la inversión conjunta con computadoras supera los 40 millones de pesos destinados a educación universitaria.

El edil indicó que este esfuerzo busca que la falta de recursos no limite el ingreso de jóvenes juarenses a la universidad, y adelantó que se informará sobre una segunda etapa para concluir el ciclo de apoyos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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