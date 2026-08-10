Avanza construcción de puentes peatonales en Viaducto Mártires del 68

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Obras Públicas reportó 60% de avance en dos cruces ubicados a la altura de las calles Acacias y 1810.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas informó que la construcción de dos puentes peatonales en el Viaducto Mártires del 68 Dos de Octubre no se Olvida registra un avance del 60 por ciento.

Los cruces peatonales se ubican a la altura de las calles Acacias y 1810, donde personal municipal mantiene trabajos para mejorar la seguridad de las personas que transitan por la zona.

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El titular de Obras Públicas, Daniel González García, informó que durante el fin de semana fueron colocados arcos estructurales en el puente ubicado a la altura de la calle Acacias, como parte del proceso de instalación de este cruce.

El funcionario explicó que para estas maniobras fue necesaria la presencia de personal y maquinaria en el sitio, debido a las dimensiones de las estructuras colocadas.

González García señaló que las obras aún no están concluidas y que los trabajos continuarán durante las próximas semanas, por lo que pidió a la ciudadanía respetar las zonas intervenidas.

La dependencia anticipó que será necesario realizar cierres parciales en el viaducto para continuar con las maniobras, por lo que solicitó paciencia a conductores y peatones que circulan por el sector.

El funcionario indicó que la inversión destinada a estas obras asciende a 5 millones 045 mil 661 pesos, como parte de los proyectos de infraestructura peatonal impulsados por el Gobierno Municipal.

Además de los puentes del Viaducto Mártires del 68 Dos de Octubre no se Olvida, Obras Públicas informó que también se trabaja en puentes peatonales del Distribuidor Vial Talamás Camandari y en la avenida Manuel J. Clouthier, en el cruce con la calle Tapioca.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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