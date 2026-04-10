Reconoce JMAS trayectoria de jubilados y pensionados en Ciudad Juárez

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Organismo destaca aportaciones de trabajadores que consolidaron la infraestructura hídrica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realizó una ceremonia para reconocer la trayectoria de jubilados y pensionados, quienes durante años contribuyeron al desarrollo y operación del organismo en la ciudad.

Durante el evento, autoridades resaltaron que el trabajo de este personal fue clave para fortalecer la infraestructura y los servicios de agua potable y alcantarillado, pilares en el crecimiento urbano de Ciudad Juárez.

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El director ejecutivo de la JMAS subrayó que detrás de cada avance del organismo existe la labor de quienes dedicaron su vida profesional al servicio público, dejando una base sólida para las nuevas generaciones.

“Detrás de cada infraestructura, cada mejora operativa y cada logro, existe la huella de quienes hoy culminan una etapa laboral llena de entrega”.

En el acto también participaron trabajadores jubilados, quienes compartieron experiencias acumuladas durante décadas de servicio, destacando el aprendizaje y las relaciones construidas a lo largo de su trayectoria.

Las autoridades señalaron que este reconocimiento representa no solo un acto protocolario, sino un homenaje al compromiso y vocación de servicio que permitió consolidar a la JMAS como una institución clave en la ciudad.

Asimismo, se destacó que el legado de este personal continuará siendo referencia para quienes actualmente integran el organismo y enfrentan los retos en materia de agua y saneamiento.

Con esta ceremonia, la JMAS reiteró su reconocimiento a quienes formaron parte de su historia, destacando su contribución al desarrollo de servicios esenciales para la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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