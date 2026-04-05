Despliega Protección Civil operativo especial en Juárez por celebraciones de Pascua

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Refuerzan vigilancia en parques, carreteras y zonas recreativas de alta afluencia

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil implementó un operativo especial de vigilancia en distintos puntos de Ciudad Juárez con motivo del Domingo de Pascua, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de las familias en espacios recreativos.

El despliegue inició desde temprana hora e incluye presencia estratégica en zonas de alta concentración como El Chamizal, así como recorridos permanentes en diversos sectores de la ciudad y áreas periféricas.

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“Se busca prevenir incidentes y garantizar la seguridad de las familias”

De manera paralela, personal operativo realiza inspecciones en albercas y centros recreativos, con el fin de verificar condiciones de seguridad y reducir riesgos entre los visitantes durante esta jornada.

Las rutas de vigilancia abarcan puntos clave como Samalayuca, Camino Real, el Umbral del Milenio, la zona de la Casa de Adobe, el bordo del Río Bravo, así como colonias como Riberas del Bravo y áreas cercanas al Parque Central y avenida Tecnológico.

“El operativo contempla acciones permanentes durante todo el día”

Las autoridades señalaron que se mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, ante la posibilidad de cambios que pudieran representar riesgos para la población durante las actividades al aire libre.

Finalmente, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de seguridad, evitar conductas de riesgo y reportar cualquier emergencia al número 911, con el objetivo de mantener saldo blanco durante las celebraciones de Pascua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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