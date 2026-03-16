Reconoce alcalde legado de Francisco Yepo Yong en el Centro Histórico de Juárez

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Cruz Pérez Cuéllar destacó la participación ciudadana y la influencia del activista en proyectos del Centro Histórico.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reconoció la trayectoria y el compromiso ciudadano de Francisco Yepo Yong, a quien recordó como un juarense distinguido que impulsó diversas iniciativas relacionadas con el desarrollo del Centro Histórico.

Durante su conferencia de prensa semanal, el alcalde señaló que Yepo Yong se caracterizó por su participación activa en los asuntos públicos de la ciudad, particularmente en los temas relacionados con la revitalización del corazón histórico de la frontera.

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Pérez Cuéllar destacó que el ciudadano mantenía un interés constante en mejorar las condiciones urbanas y sociales de esta zona emblemática de la ciudad, participando en discusiones y propuestas sobre distintos proyectos.

“Fue una persona directa y crítica, que siempre expresó con franqueza sus opiniones sobre los proyectos y decisiones relacionadas con el Centro Histórico”.

El edil explicó que, aunque en algunos momentos existieron diferencias de opinión respecto a algunas acciones del Gobierno Municipal, Yepo Yong siempre planteó sus posturas de manera abierta y con el objetivo de aportar al desarrollo de Ciudad Juárez.

Asimismo, subrayó que su participación en los debates públicos y en las iniciativas relacionadas con el Centro Histórico contribuyó a fortalecer la identidad y la imagen de esta zona representativa de la ciudad.

“Fue un juarense muy distinguido por su disposición a participar en los asuntos públicos y por su interés en impulsar iniciativas que beneficiaran a la comunidad”.

El alcalde agregó que, más allá de las diferencias que pudieron surgir en determinados momentos, el Gobierno Municipal reconoce su aportación y dedicación a favor de la ciudad, particularmente en los esfuerzos por preservar y fortalecer el Centro Histórico.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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