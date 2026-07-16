Recomiendan identificar a personas mayores con datos de contacto para facilitar su localización

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Regidores y la SSPM promovieron el uso de pulseras o tarjetas de identificación para agilizar la atención en casos de extravío.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Comisión Edilicia de Atención a las Personas Mayores recomendó que las personas adultas mayores porten algún medio de identificación con datos de contacto para facilitar su localización en caso de extravío, como parte de una estrategia preventiva impulsada junto con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

La propuesta fue abordada durante una reunión encabezada por la coordinadora de la comisión, Dina Salgado Sotelo, junto con las regidoras Sandra García Ramos y Martha Patricia Mendoza Rodríguez, quienes conocieron el protocolo de búsqueda que aplica la corporación para atender estos casos.

“Contar con esta información permite agilizar el trabajo de localización cuando la persona no recuerda cómo regresar a su hogar.”

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Durante el encuentro, personal de la SSPM informó que en lo que va del año se han atendido alrededor de 60 reportes relacionados con personas adultas mayores que salieron de sus hogares y no pudieron regresar debido a problemas de desorientación. Además, se registró un caso por maltrato, uno por abandono y otro que permanecía en proceso de búsqueda.

La comisión explicó que muchos de estos incidentes ocurren cuando las personas visitan familiares, acuden a centros comerciales o realizan actividades cotidianas y posteriormente pierden la orientación.

“Se recomienda que las personas mayores porten una pulsera o una hoja de identificación con su nombre, domicilio, teléfonos de contacto y datos de familiares o cuidadores.”

El director operativo de la SSPM, Víctor Sauceda Morales, informó que al recibirse un reporte de extravío se activa un protocolo de búsqueda en coordinación con la Subprocuraduría de Justicia del Estado, el DIF Estatal, Servicios Médicos y otras dependencias para garantizar la protección y atención integral de la persona.

Una vez localizada, la persona es identificada mediante Plataforma Juárez y, de ser necesario, recibe atención médica por parte de Rescate Municipal o servicios de emergencia. Posteriormente es trasladada al área de Trabajo Social de la SSPM, donde se le brinda asistencia médica, emocional y alimentaria mientras se localiza a sus familiares. En caso de no identificar a sus cuidadores, la corporación emite una pesquisa y difunde la información a través de los canales oficiales para apoyar en su localización.

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