Reciben estudiantes de la UTCJ recorrido por la Planta Norte de la JMAS

Publicidad - LB2 -

Alumnos de Ingeniería en Nanotecnología conocieron los procesos de tratamiento de aguas residuales y su aplicación en el cuidado del medio ambiente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) realizaron un recorrido por la Planta Norte de Tratamiento de Aguas Residuales de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para conocer los procesos de saneamiento y reutilización del agua.

Durante la visita, personal especializado explicó las distintas etapas del tratamiento de aguas residuales, desde el pretratamiento para retirar basura, grasas y arena, hasta los procesos biológicos y de desinfección que permiten obtener agua tratada conforme a la normatividad vigente.

“Les dimos un recorrido por toda la Planta Norte para que conocieran la importancia del tratamiento de aguas residuales y observaran la manera en que ellos puedan aplicar sus conocimientos aquí en las plantas tratadoras”, explicó Ángel Ramírez, encargado de Operación de la Planta Norte.

- Publicidad - HP1

Los estudiantes también conocieron el proceso de manejo y retiro de lodos, principal residuo generado durante el tratamiento, así como las medidas implementadas para proteger el medio ambiente y garantizar la calidad del agua tratada.

Durante el recorrido, las y los alumnos participaron con preguntas sobre el funcionamiento de la planta y los procesos de saneamiento, con el propósito de relacionar los conocimientos adquiridos en el aula con su aplicación en instalaciones de tratamiento de agua.

“Nos enseñaron varios segmentos para la limpieza del agua, desde por donde llega hasta el tratamiento que se realiza. Esta información nos ayuda mucho en nuestro proyecto actual en la materia, así como para nuestras futuras prácticas”, señaló Óscar Octavio, estudiante de la UTCJ.

La JMAS informó que este tipo de visitas forman parte de las acciones para fortalecer la vinculación con instituciones educativas y fomentar entre los futuros profesionistas el conocimiento sobre el tratamiento de aguas residuales y el uso responsable del recurso hídrico.