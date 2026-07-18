Concluye la XXXI Cabalgata Villista con más de 8 mil 500 participantes en Parral

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El recorrido, integrado al Festival Internacional de Turismo de Aventura 2026, reunió a miles de jinetes tras recorrer seis municipios de Chihuahua.

Hidalgo del Parral, Chih. (ADN/Staff) – La XXXI Cabalgata Villista concluyó en Hidalgo del Parral con la participación de más de 8 mil 500 cabalgantes, como parte de las actividades del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026 y de las tradicionales Jornadas Villistas.

El contingente arribó al Pueblo Mágico tras un recorrido de poco más de dos semanas, durante el cual los participantes atravesaron los municipios de Juárez, Villa Ahumada, Chihuahua, Satevó, Valle de Zaragoza e Hidalgo del Parral, donde finalizaron con el tradicional desfile por las principales calles de la ciudad.

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“La llegada del contingente al Pueblo Mágico de Hidalgo del Parral reunió a más de 8 mil 500 cabalgantes, quienes recibieron el reconocimiento de miles de familias y visitantes”.

Durante la ceremonia de clausura estuvo presente José Miguel Salcido Romero, coordinador general de la Gran Cabalgata Villista e hijo de su fundador, José Socorro Salcido, quien recibió de manera póstuma el Reconocimiento al Mérito Turístico 2025 por su trayectoria y liderazgo en la creación de este evento, declarado patrimonio cultural de Chihuahua por el Congreso del Estado.

La Secretaría de Turismo destacó que la Cabalgata Villista forma parte del calendario oficial del FITA Chihuahua 2026, programa que promueve actividades de turismo cultural, de naturaleza, al aire libre y de aventura en distintas regiones de la entidad.

Asimismo, señaló que este evento genera una importante derrama económica para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos de los municipios participantes, al atraer visitantes y fortalecer la actividad económica regional.

“Además de preservar una de las tradiciones ecuestres más importantes de la entidad, la Gran Cabalgata Villista genera derrama económica para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos”.

La travesía inició el pasado 4 de julio y recorrió seis municipios del estado antes de concluir en Hidalgo del Parral, donde cada año las Jornadas Villistas conmemoran la historia y el legado de Francisco Villa mediante actividades culturales, artísticas y tradicionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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