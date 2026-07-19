Participa Maru Campos en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026

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La gobernadora de Chihuahua se reunió en Londres con la delegación mexicana que acudirá al encuentro internacional del 20 al 24 de julio.

Londres, Inglaterra (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos arribó a Londres para participar en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, uno de los principales encuentros internacionales de los sectores aeronáutico, aeroespacial y de defensa.

La feria se desarrollará del 20 al 24 de julio y reunirá a representantes de gobiernos, fabricantes, proveedores, inversionistas, académicos y especialistas vinculados con el futuro de la aviación.

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Como parte de las actividades previas, la mandataria participó este domingo en una reunión de bienvenida con integrantes de la delegación mexicana que acudirá al evento.

La representación nacional está conformada por funcionarios, empresarios y académicos de Chihuahua, Querétaro y Baja California, entidades que cuentan con presencia relevante dentro de la industria aeroespacial mexicana.

Durante el encuentro, Campos intercambió puntos de vista con Luis Lizcano, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, así como con miembros de clústeres industriales y representantes de los sectores público y privado.

La gobernadora estuvo acompañada por el secretario de Desarrollo Económico de Chihuahua, Ulises Fernández, quien formará parte de las actividades orientadas a promover oportunidades de inversión y colaboración.

La participación de Chihuahua busca fortalecer la presencia del estado en las cadenas de suministro aeroespaciales, además de establecer vínculos con empresas, proveedores e inversionistas internacionales.

El Farnborough International Airshow es considerado uno de los encuentros más importantes del sector a nivel mundial y funciona como plataforma para la presentación de innovaciones, acuerdos comerciales y proyectos relacionados con la aviación.

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