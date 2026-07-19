Lleva JuárezBus el CAM Móvil a estación Monumento y Parque Borunda

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El módulo ofrecerá credencialización, renovación y reposición de tarjetas preferenciales del 20 al 24 de julio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El CAM Móvil de JuárezBus ofrecerá servicios de credencialización y atención a usuarios en la estación Monumento y el Parque Borunda del 20 al 24 de julio, informó la Operadora de Transporte del Estado.

El módulo estará disponible el lunes 20 y martes 21 de julio en la estación Monumento de la Línea BRT-1, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

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Posteriormente, el CAM Móvil se instalará del miércoles 22 al viernes 24 de julio en el Parque Borunda, a un costado de los juegos mecánicos, en el cruce de las calles República de Cuba y Vicente Guerrero.

En ambos puntos, las personas usuarias podrán realizar los trámites de emisión, renovación y reposición de la tarjeta preferencial para acceder al sistema de transporte público.

La emisión y reposición de la tarjeta tendrá un costo de 30 pesos, mientras que la renovación se mantendrá sin costo para los usuarios que cumplan con los requisitos correspondientes.

El personal del módulo también brindará orientación sobre el funcionamiento del JuárezBus, las rutas disponibles y los servicios relacionados con el sistema de transporte.

La instalación del CAM Móvil busca acercar los trámites a distintos sectores de Ciudad Juárez y reducir los desplazamientos de las personas usuarias hacia los centros de atención permanentes.

Para solicitar información adicional, la ciudadanía puede comunicarse mediante WhatsApp al número 656 852 7384.