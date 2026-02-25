Recibe Cruz Pérez Cuéllar a alcaldesa de Nuevo Casas Grandes

Publicidad - LB2 -

Plantean coordinación regional en beneficio de ambos municipios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, recibió en su despacho a la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Edith Escárcega Escotrías, en una visita de cortesía orientada a fortalecer la coordinación entre ambos municipios.

La edil señaló que, además de la relación institucional, el encuentro tuvo como propósito establecer mecanismos de trabajo conjunto para impulsar acciones que beneficien a la región.

“El motivo específico de esta visita es para trabajar de manera coordinada ambos municipios para el beneficio de la región”.

- Publicidad - HP1

Escárcega Escotrías indicó que existe disposición por parte del Gobierno Municipal de Juárez para colaborar y apoyar en la medida de lo posible a Nuevo Casas Grandes, cuyos habitantes mantienen vínculos constantes con esta frontera.

Asimismo, destacó la relación histórica entre ambas localidades, a las que calificó como municipios hermanos, al compartir afinidades políticas y cooperación institucional.

El encuentro forma parte de las reuniones que sostienen autoridades municipales de distintas regiones del estado para reforzar la colaboración en temas de desarrollo regional, servicios y gestión pública.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.