Recibe Cruz Pérez Cuéllar a alcaldesa de Nuevo Casas Grandes

Plantean coordinación regional en beneficio de ambos municipios.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, recibió en su despacho a la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Edith Escárcega Escotrías, en una visita de cortesía orientada a fortalecer la coordinación entre ambos municipios.
La edil señaló que, además de la relación institucional, el encuentro tuvo como propósito establecer mecanismos de trabajo conjunto para impulsar acciones que beneficien a la región.
“El motivo específico de esta visita es para trabajar de manera coordinada ambos municipios para el beneficio de la región”.
Escárcega Escotrías indicó que existe disposición por parte del Gobierno Municipal de Juárez para colaborar y apoyar en la medida de lo posible a Nuevo Casas Grandes, cuyos habitantes mantienen vínculos constantes con esta frontera.
Asimismo, destacó la relación histórica entre ambas localidades, a las que calificó como municipios hermanos, al compartir afinidades políticas y cooperación institucional.
El encuentro forma parte de las reuniones que sostienen autoridades municipales de distintas regiones del estado para reforzar la colaboración en temas de desarrollo regional, servicios y gestión pública.
