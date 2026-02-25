Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 25, 2026 | 16:48
InicioEstadoJuárez / El Paso

Recibe Cruz Pérez Cuéllar a alcaldesa de Nuevo Casas Grandes

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Plantean coordinación regional en beneficio de ambos municipios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, recibió en su despacho a la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Edith Escárcega Escotrías, en una visita de cortesía orientada a fortalecer la coordinación entre ambos municipios.

La edil señaló que, además de la relación institucional, el encuentro tuvo como propósito establecer mecanismos de trabajo conjunto para impulsar acciones que beneficien a la región.

“El motivo específico de esta visita es para trabajar de manera coordinada ambos municipios para el beneficio de la región”.

- Publicidad - HP1

Escárcega Escotrías indicó que existe disposición por parte del Gobierno Municipal de Juárez para colaborar y apoyar en la medida de lo posible a Nuevo Casas Grandes, cuyos habitantes mantienen vínculos constantes con esta frontera.

Asimismo, destacó la relación histórica entre ambas localidades, a las que calificó como municipios hermanos, al compartir afinidades políticas y cooperación institucional.

El encuentro forma parte de las reuniones que sostienen autoridades municipales de distintas regiones del estado para reforzar la colaboración en temas de desarrollo regional, servicios y gestión pública.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Plumas

ÚLTIMA INSTANCIA | El miedo presidencial

El presidente tenía trazada una ruta crítica de acciones para la toma del poder...
Cuauhtémoc

Continúa Gobierno Municipal Verificaciones Preventivas para el cumplimiento de disposiciones de salud

Con la finalidad de mantener bajos los niveles de contagio del COVID-19. Cuauhtémoc, Chih....
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.