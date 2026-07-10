Rechaza PT que América Aguilar represente a su militancia en Chihuahua

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La dirigente nacional Lilia Aguilar afirmó que la legisladora renunció al partido en enero y sostuvo que sus declaraciones son a título personal.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff).- La dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, aseguró que la diputada local América Aguilar no forma parte de la militancia petista, por lo que sostuvo que cualquier posicionamiento público emitido por la legisladora no representa al partido en Chihuahua.

De acuerdo con la dirigente, la diputada presentó formalmente su renuncia al PT en enero de este año, por lo que rechazó que pueda hablar en nombre de la militancia o asumir una representación política dentro de ese instituto.

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“Tal vez América Aguilar ya se afilió al Partido Verde junto con Cruz Pérez Cuéllar; porque del PT no es. Ella nos hizo el favor de renunciar formalmente al Partido del Trabajo en enero de este año.”

Lilia Aguilar afirmó que el Partido del Trabajo en Chihuahua se encuentra enfocado en el fortalecimiento de su estructura territorial y sostuvo que las decisiones internas del movimiento de la Cuarta Transformación deben responder a la participación de la militancia y a los mecanismos establecidos por las fuerzas políticas que integran la alianza.

La dirigente también hizo un llamado a la opinión pública, a los medios de comunicación y a los partidos aliados para respetar la legalidad y los tiempos internos de cada organización política.

Asimismo, dirigió un mensaje al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, a quien pidió no atribuir respaldos que, desde la perspectiva del PT, no existen dentro de la militancia del partido.

“Las candidaturas y coordinaciones de la 4T en Chihuahua no se definen por afinidades personales ni por las presiones de un oficialismo estatal del PAN; se definen por y para el pueblo.”

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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