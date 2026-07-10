Anuncia Morena asambleas informativas en Chihuahua para promover la soberanía nacional

Publicidad - LB2 -

La dirigencia estatal realizará encuentros abiertos en distintos municipios durante julio y agosto, con espacios de participación ciudadana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández).- Morena en Chihuahua anunció la realización de una serie de Asambleas Informativas por la Soberanía que recorrerán diversos municipios del estado durante julio y agosto, con el propósito de difundir temas relacionados con la soberanía nacional, presentar avances de la Cuarta Transformación y expresar respaldo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta estatal del partido, Brighite Granados, informó que las actividades estarán abiertas tanto a la militancia como al público en general, e incluirán un formato de micrófono abierto para que los asistentes puedan expresar opiniones, plantear inquietudes y participar en el diálogo.

- Publicidad - HP1

“Las actividades estarán abiertas tanto a la militancia del partido como al público en general, con un formato que incluirá espacios de participación ciudadana mediante micrófono abierto para escuchar opiniones e inquietudes de los asistentes.”

La dirigente explicó que las asambleas buscan fortalecer el contacto con la ciudadanía y abordar asuntos relacionados con la soberanía nacional, además de informar sobre los resultados de las políticas impulsadas por el movimiento de la Cuarta Transformación.

El recorrido iniciará en los municipios de Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, donde los primeros encuentros se llevarán a cabo a las 11:00 horas, para posteriormente extenderse a decenas de municipios del estado.

En Ciudad Juárez se contemplan cuatro asambleas, una por cada distrito federal: el 18 de julio en el Distrito 2, el 1 de agosto en el Distrito 1, el 15 de agosto en el Distrito 3 y el 29 de agosto en el Distrito 4.

Además de Juárez, el calendario incluye actividades en Bachíniva, Gómez Farías, Ocampo, Batopilas, Allende, Riva Palacio, Santa Bárbara, Janos, Carichí, Guerrero, Ahumada, Casas Grandes, Madera, Ascensión, Aldama, Camargo, Delicias, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes.

“El objetivo es generar espacios de información y diálogo sobre los temas que, desde la visión del partido, forman parte de la agenda nacional en materia de soberanía y transformación del país.”

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.