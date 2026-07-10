Se deslinda PT de América Aguilar tras respaldo a Cruz Pérez Cuéllar

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Las dirigentes estatales del partido aseguraron que la diputada dejó de pertenecer al PT desde enero y que sus declaraciones no representan la postura del instituto político.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Partido del Trabajo (PT) en Chihuahua se deslindó de las declaraciones de la diputada local América Aguilar, quien expresó públicamente su respaldo al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, como aspirante a la candidatura de Morena al Gobierno del Estado y manifestó su cercanía con el Partido Verde.

Las dirigentes estatales Lilia Aguilar Gil y Tania Aguilar Gil afirmaron que la legisladora presentó su renuncia formal al PT en enero de 2026, por lo que, señalaron, ya no cuenta con representación ni vocería dentro del partido.

“Ella nos hizo el favor de renunciar formalmente al Partido del Trabajo en enero de este año, por lo tanto, cualquier manifestación que emita no representa más que su voz y su propio voto”, afirmó Lilia Aguilar Gil.

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La dirigente sostuvo que la definición de las candidaturas de la Cuarta Transformación en Chihuahua deberá realizarse mediante el mecanismo de encuesta, conforme a los acuerdos nacionales entre los partidos aliados, y rechazó que ese proceso deba responder a posicionamientos individuales.

Asimismo, indicó que el PT mantiene una postura institucional y de respeto hacia los tiempos internos del movimiento, por lo que llamó a la opinión pública y a los medios de comunicación a no atribuir al partido declaraciones emitidas por personas que ya no forman parte de su estructura.

“América Aguilar no habla a nombre del PT porque dejó de pertenecer al partido desde enero de 2026, como consta en la renuncia que presentó de manera formal”, señaló Tania Aguilar Gil.

Las dirigentes también solicitaron a los medios de comunicación dejar de identificar a la diputada como integrante del Partido del Trabajo, al considerar que ello genera una percepción equivocada sobre la posición oficial del instituto político.

El posicionamiento del PT se produce un día después de que América Aguilar expresara públicamente su respaldo a Cruz Pérez Cuéllar rumbo al proceso interno para la candidatura al Gobierno de Chihuahua, declaraciones que motivaron la respuesta de la dirigencia estatal petista.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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