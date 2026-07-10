Rechaza Morena que el PVEM condicione alianza en Chihuahua por candidatura al Gobierno del Estado

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La dirigente estatal, Brighite Granados, afirmó que la definición del abanderado será mediante encuesta y no por presiones externas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La dirigente estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, calificó como “lamentables” las declaraciones de representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que condicionaron una eventual alianza electoral a que Cruz Pérez Cuéllar sea el candidato a la gubernatura en 2027.

Granados hizo referencia a los señalamientos realizados por el dirigente nacional del PVEM, Arturo Escobar, quien posteriormente matizó sus declaraciones, y sostuvo que la decisión sobre la candidatura corresponde exclusivamente al proceso interno acordado por los partidos que integran la Cuarta Transformación.

“Nadie que no sea de Chihuahua va a venir a decirnos quién nos va a representar en el proceso electoral del 2027”, afirmó Brigitte Granados.

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La dirigente explicó que existe un acuerdo entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde para que la definición de la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Chihuahua se realice mediante una encuesta, mecanismo que, aseguró, será respetado por las dirigencias nacionales.

Asimismo, hizo un llamado a las dirigencias de los partidos aliados a mantener una postura neutral durante el proceso interno y señaló que, hasta donde tiene conocimiento, la única persona registrada por el PVEM para participar en ese proceso es la diputada Rosana Díaz.

Sobre la participación de Cruz Pérez Cuéllar en un acto del Partido Verde, donde portó una camisa con los colores y logotipos de ese instituto político, Granados sostuvo que el alcalde con licencia ha manifestado públicamente su intención de competir por la candidatura desde Morena, al igual que otros aspirantes.

“Si es necesario ir solos estamos listos; si es en alianza, es muchísimo mejor”, expresó la dirigente estatal.

Granados aseguró que Morena mantiene el fortalecimiento de su estructura territorial en Chihuahua y afirmó que el partido está preparado para competir en las elecciones de 2027, ya sea en alianza con sus partidos aliados o de manera independiente.

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