Concluyen diputados consultas en Juárez para fortalecer más de 40 iniciativas sobre derechos humanos

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El Congreso del Estado mantiene abierto el periodo para recibir propuestas ciudadanas por escrito o en video que enriquezcan las reformas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).– El Congreso del Estado concluyó en Ciudad Juárez la etapa presencial de las Consultas Públicas a Personas con Discapacidad 2026, un ejercicio impulsado por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para recabar propuestas ciudadanas que fortalezcan más de 40 iniciativas de ley relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad.

La jornada correspondió a la quinta y última sede del recorrido realizado en distintas regiones de Chihuahua, con el objetivo de promover la participación de personas con discapacidad, organizaciones civiles y ciudadanía interesada en la construcción de un marco legal con enfoque de derechos humanos e inclusión.

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En representación de la presidenta de la comisión legislativa, la diputada Herminia Gómez Carrasco, la legisladora Elizabeth Argueta Guzmán dio la bienvenida a las y los asistentes, mientras que el diputado Pedro Torres encabezó el inicio de las mesas temáticas, en las que se analizaron propuestas sobre salud, educación, inclusión, accesibilidad y acceso a la justicia.

“Las consultas permitieron recoger opiniones, observaciones y propuestas para enriquecer más de 40 iniciativas de ley.”

Durante las cinco sedes, el Congreso implementó medidas para garantizar la accesibilidad de las consultas, entre ellas la disponibilidad de las iniciativas en formato de Lectura Fácil, servicio de interpretación en Lengua de Señas Mexicana y la difusión de la convocatoria en sistema Braille.

Los legisladores de Morena señalaron que las asociaciones civiles y la ciudadanía aún pueden participar en el proceso, ya que continúa abierta la recepción de propuestas por escrito o mediante video para fortalecer el contenido de las iniciativas antes de su análisis legislativo.

“Aún pueden enviar sus propuestas por escrito o mediante video.”

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