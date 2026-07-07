Rechaza CANACO relevo en presidencia del CCE y pide reformar estatutos

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El organismo empresarial cuestionó el procedimiento para el cambio de dirigencia y reiteró su llamado a fortalecer la representación interna.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Ciudad Juárez manifestó su desacuerdo con el relevo en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al considerar que el procedimiento utilizado no fortalece la representación de los organismos que integran el sector empresarial.

El presidente de CANACO explicó que el organismo votó en contra del mecanismo empleado para concretar el cambio de dirigencia, postura que también fue compartida por otro de los integrantes del Consejo, al señalar que no existió unanimidad entre los socios.

“La postura de CANACO fue en contra del mecanismo utilizado para el cambio de dirigencia.”

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El dirigente afirmó que durante la sesión se recurrió a un argumento legal para formalizar el relevo de Manuel Suárez por Fernando Suárez, decisión que, a su juicio, evidencia una concentración del poder al interior del organismo empresarial.

Asimismo, recordó que CANACO ha promovido desde hace varios años una reforma a los estatutos del Consejo Coordinador Empresarial con el propósito de fortalecer la democracia interna y garantizar una participación más equitativa de todos los organismos afiliados.

El organismo sostuvo que este tipo de decisiones no contribuyen a la unidad del sector privado, por lo que reiteró la necesidad de revisar las reglas de funcionamiento del CCE para ampliar la representación y hacer más transparentes los procesos de toma de decisiones.

“Este tipo de decisiones no favorecen la unidad del sector privado.”

CANACO reiteró su disposición para participar en un proceso de diálogo que permita modernizar la estructura interna del Consejo Coordinador Empresarial y fortalecer la participación de los distintos organismos que representan a la iniciativa privada en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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