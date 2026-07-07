Exhorta JMAS a prevenir el desperdicio de agua durante la temporada de calor

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La dependencia recomienda revisar aires evaporativos, reparar fugas y respetar los horarios de riego para reducir el consumo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez llamó a la población a adoptar medidas para evitar el desperdicio de agua durante la temporada de calor, periodo en el que aumenta la demanda del recurso por su mayor utilización en los hogares.

La dependencia señaló que entre los principales factores que incrementan el consumo de agua se encuentran el incumplimiento de los horarios de riego de jardines y áreas verdes, la falta de mantenimiento en los aires evaporativos y las fugas al interior de las viviendas.

“Con las altas temperaturas se tienen problemas con el confort de los aires evaporativos, por lo que es bueno cuidar el buen funcionamiento de los aparatos con el debido mantenimiento y evitar fugas de agua.”

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El director técnico de la JMAS, Manuel Herrera, explicó que la revisión periódica de los aires evaporativos permite detectar oportunamente fallas en componentes como flotadores, válvulas, bombas, conexiones y tuberías, lo que contribuye a evitar pérdidas de agua y un mayor consumo.

De acuerdo con la dependencia, un aire evaporativo en buenas condiciones utiliza entre mil y mil 500 litros de agua por semana; sin embargo, cuando presenta desperfectos o fugas, el consumo aumenta y puede reflejarse en un mayor costo del servicio.

Entre las recomendaciones emitidas destacan revisar con frecuencia el flotador y el nivel de agua del equipo, inspeccionar el estado de las charolas donde se almacena el líquido y verificar que el mantenimiento sea realizado por personal capacitado, evitando modificaciones que incrementen el consumo.

“Incluso una fuga pequeña puede representar una pérdida considerable de agua con el paso del tiempo.”

La JMAS recordó además que el riego de jardines y áreas verdes debe realizarse únicamente entre las 7:00 de la tarde y las 7:00 de la mañana, e invitó a la ciudadanía a revisar de manera constante las instalaciones hidráulicas de sus viviendas para contribuir al uso responsable del agua durante los meses de mayor demanda.

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