Insiste CANACO en reformar estatutos del CCE para ampliar la representación empresarial

Publicidad - LB2 -

El organismo propone que todos los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial tengan derecho a participar con voz y voto en las decisiones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Ciudad Juárez reiteró su llamado a modificar los estatutos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para fortalecer la representación de los organismos que integran el sector privado en la ciudad.

El presidente de CANACO señaló que la propuesta no está relacionada con la renovación de la dirigencia del organismo, sino con las condiciones de participación y toma de decisiones de sus integrantes.

“La inconformidad no radica en la renovación periódica de la dirigencia, sino en las condiciones de participación y toma de decisiones dentro del organismo.”

- Publicidad - HP1

Como ejemplo, mencionó el caso de la Central de Abastos, que recientemente se incorporó al CCE tras una espera de aproximadamente diez años, pero que, pese a cubrir una cuota mensual de 12 mil pesos, únicamente cuenta con derecho a voz y no a voto en las sesiones del organismo.

El dirigente empresarial consideró que este esquema limita la participación de sectores relevantes para la economía local y recordó que la discusión sobre una reforma a los estatutos del Consejo no es nueva, ya que diversos organismos han planteado cambios similares desde hace alrededor de 15 años.

CANACO también destacó la importancia económica de la Central de Abastos para Ciudad Juárez, al señalar que constituye uno de los principales centros de distribución de alimentos para comercios, restaurantes y otros establecimientos de la ciudad.

“Es como rentar un carro y solo poder verlo por fuera.”

Finalmente, el organismo empresarial expresó su disposición para participar en el análisis de una reforma interna que permita una representación más equitativa dentro del Consejo Coordinador Empresarial y otorgue una participación efectiva a todos los organismos afiliados en las decisiones que afectan al sector productivo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.