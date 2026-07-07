Pide CANACO revisar permanencia de vendedores ambulantes en puentes internacionales

Publicidad - LB2 -

El organismo empresarial solicitó a autoridades federales analizar los riesgos que enfrentan comerciantes en los cruces fronterizos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Ciudad Juárez exhortó a las autoridades federales a evaluar la permanencia de vendedores ambulantes en los puentes internacionales, al considerar que las condiciones en las que desarrollan su actividad representan un riesgo para su seguridad y salud.

El presidente del organismo señaló que la regulación de los cruces internacionales corresponde exclusivamente a instancias federales, por lo que cualquier decisión sobre la actividad comercial en estas zonas debe ser tomada por las autoridades competentes.

“El análisis debe ir más allá del accidente reciente y considerar las condiciones extremas en las que trabajan los comerciantes.”

- Publicidad - HP1

CANACO indicó que los vendedores permanecen durante varias horas expuestos a altas temperaturas, radiación solar y emisiones contaminantes generadas por los vehículos que esperan para cruzar la frontera, factores que, afirmó, pueden afectar su salud.

El dirigente empresarial también manifestó preocupación por la presencia de menores de edad realizando actividades comerciales en estos espacios, al advertir que igualmente enfrentan riesgos para su integridad física debido a las condiciones del entorno.

El organismo aclaró que su planteamiento no busca afectar el sustento económico de quienes trabajan en los puentes internacionales, sino promover una discusión sobre la viabilidad de mantener esta actividad en una zona considerada de alto riesgo y bajo jurisdicción federal.

“El objetivo no es afectar a quienes buscan un sustento económico, sino abrir una discusión sobre la viabilidad de mantener esta actividad en una zona de alto riesgo.”

Finalmente, CANACO hizo un llamado a la Agencia Nacional de Aduanas de México y a las demás autoridades federales competentes para revisar el tema y valorar medidas que contribuyan a proteger la vida y la salud de las personas que actualmente realizan actividades comerciales en los cruces fronterizos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.