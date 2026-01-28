Sostienen diálogo autoridades estatales y sector empresarial sobre proyectos estratégicos en Juárez

Publicidad - LB2 -

Analizan criterios de inversión y esquemas de financiamiento en sesión del CCE de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Autoridades del Gobierno del Estado sostuvieron un diálogo con representantes del sector empresarial de Ciudad Juárez, en el marco de la sesión ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde se analizaron proyectos considerados prioritarios para el desarrollo económico de la región fronteriza.

Durante el encuentro participaron los secretarios de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, y de Hacienda, José de Jesús Granillo, quienes expusieron los criterios de jerarquización que se aplicarán para definir los proyectos a impulsar con recursos provenientes del incremento al Impuesto Sobre Nómina.

- Publicidad - HP1

Los funcionarios estatales explicaron que dichos criterios buscan orientar la inversión pública hacia iniciativas con alto impacto económico y social, bajo un enfoque estratégico que permita fortalecer la competitividad regional y generar condiciones favorables para el crecimiento sostenido de Ciudad Juárez y del estado en su conjunto.

Asimismo, se presentaron esquemas de crédito diseñados para incentivar la inversión productiva, los cuales están enfocados en apoyar a empresas locales, atraer nuevos capitales y detonar proyectos que contribuyan al desarrollo económico de largo plazo en Chihuahua.

Desde la perspectiva del sector empresarial, integrantes del CCE destacaron la relevancia de mantener una coordinación permanente entre el sector productivo y el Gobierno del Estado, como mecanismo para alinear prioridades y maximizar el impacto de las políticas económicas.

Los representantes empresariales subrayaron que esta colaboración resulta clave para garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos, así como para asegurar que las decisiones de inversión respondan a una visión de futuro que fortalezca la competitividad de Ciudad Juárez como polo estratégico en la frontera norte.

El encuentro formó parte de los esfuerzos institucionales para consolidar espacios de diálogo y corresponsabilidad entre autoridades estatales y el sector privado, en un contexto de redefinición de prioridades económicas y de inversión para la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.