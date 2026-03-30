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Recaudan más de 4 toneladas de alimento en carrera con mascotas en Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Donaciones beneficiarán a 22 refugios y más de mil 700 animales en la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Tercera Carrera con Mascotas realizada en el parque El Chamizal logró recaudar más de 4 toneladas de alimento, que serán destinadas a albergues de animales en la ciudad.

La titular de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), Alma Arredondo Salinas, informó que en el evento participaron alrededor de 400 personas acompañadas de 330 mascotas, consolidando la actividad como un espacio de convivencia y apoyo a la causa animal.

“Se recaudaron 4 toneladas 120 kilogramos de alimento que serán donados a diversos albergues de animalitos”.

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El alimento recolectado será distribuido entre 22 refugios que integran el banco de alimentos 2026, beneficiando a aproximadamente mil 300 perros y 400 gatos.

Entre los albergues apoyados se encuentran Una Patita de Ayuda, Refugio Blanquita, Bigotitos Felices, Casa de Marce, Reyna Afrodita, Bigotes y Huellas, Gatos Place, Rancho Paraíso, entre otros.

La jornada incluyó actividades recreativas y competencias, donde los ganadores de la carrera fueron Luis Pereda con Bruno en primer lugar, Sergio Puentes con Napoleón en segundo, y Víctor Flores con sus huskies en tercero.

“El alimento recaudado será entregado a los integrantes del banco de alimentos 2026”.

También se realizaron concursos de botargas y disfraces, con la participación de dependencias y ciudadanos, lo que fortaleció el ambiente familiar del evento.

La dependencia municipal agradeció el apoyo de patrocinadores, instituciones y ciudadanía, quienes contribuyeron tanto en la carrera como en donaciones directas en sus oficinas.

Con esta actividad, el Gobierno Municipal busca fortalecer el bienestar animal y apoyar a organizaciones que atienden a mascotas en situación vulnerable en Ciudad Juárez.

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