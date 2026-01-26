Reanuda JuárezBus servicio regular en estaciones Catedral y Ex Aduana

Publicidad - LB2 -

Las terminales volvieron a operar tras descender el nivel de agua en el túnel de la avenida 16 de Septiembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las estaciones Catedral y Ex Aduana del sistema JuárezBus reanudaron su servicio habitual, luego de permanecer cerradas de manera temporal por la acumulación de agua en el túnel de la avenida 16 de Septiembre, derivada de las lluvias registradas en días recientes.

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que tras realizar las revisiones técnicas y operativas correspondientes, se determinó que ambas estaciones cuentan nuevamente con condiciones seguras para su funcionamiento.

Con ello, las líneas BRT-2 y BRT-3 retomaron el acceso regular en la zona centro de la ciudad, normalizando el servicio para las y los usuarios que diariamente se trasladan a este sector.

El cierre preventivo se implementó como medida de seguridad ante el encharcamiento registrado en el túnel, el cual impedía la operación adecuada de las estaciones y representaba un riesgo para pasajeros y personal operativo.

Las autoridades reiteraron que el monitoreo de la infraestructura del sistema de transporte es permanente, especialmente durante periodos de lluvias, con el objetivo de garantizar la seguridad y continuidad del servicio.

Finalmente, JuárezBus exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus canales oficiales, donde se difunde información actualizada sobre la operación del sistema, y recordó que se encuentra disponible la línea de atención vía WhatsApp 656 852 7384 para dudas o aclaraciones relacionadas con el servicio.

