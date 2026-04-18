Realizará SSPM graduación del taller “Valórate” en Ciudad Juárez

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Más de 100 participantes concluyen programa enfocado en salud mental, resiliencia y autocuidado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, realizará la próxima semana la graduación de participantes del taller permanente “Valórate”, enfocado en el desarrollo integral de estudiantes y padres de familia.

El programa, que se lleva a cabo los fines de semana, tuvo como una de sus sedes la Escuela Estatal 3012 en la colonia Salvarcar, donde trabajadores sociales y psicólogos abordaron temas relacionados con resiliencia, autocuidado y convivencia familiar.

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De manera paralela, en el CBTIS 128 se desarrollaron actividades similares, donde se reportó una alta participación de asistentes, incluso en la etapa final del taller, consolidando el interés de la comunidad en este tipo de iniciativas.

Las actividades incluyeron acompañamiento psicosocial y dinámicas enfocadas en fortalecer la salud mental.

En ambos planteles, elementos de la Policía Municipal participaron en las jornadas con actividades físicas y de integración, además de contribuir a mantener un entorno seguro durante el desarrollo de las sesiones.

Más de 100 personas han sido beneficiadas por este programa, reflejando su impacto en la promoción de herramientas para la prevención de riesgos y el fortalecimiento del bienestar personal y familiar.

La SSPM destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia de seguridad integral, que incorpora aspectos sociales y emocionales para atender problemáticas desde la prevención.

El taller “Valórate” se consolida como una iniciativa permanente, orientada a generar espacios de formación y acompañamiento en distintas comunidades de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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