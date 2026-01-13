Entrega Estado pacas de rastrojo a productores pecuarios de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Distribuyen 180 pacas de maíz como parte del Programa Estatal de Atención a la Sequía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), entregó 180 pacas de rastrojo de maíz a productores pecuarios de Ciudad Juárez, como parte del Programa Estatal de Atención a la Sequía, con el objetivo de garantizar la alimentación del ganado y mitigar los efectos de la escasez de lluvias en la región.

La entrega corresponde a la primera jornada realizada durante 2026 en esta frontera, y forma parte de una estrategia orientada a sostener la actividad ganadera ante las condiciones climáticas adversas que han prevalecido en los últimos años.

El enlace regional de la SDR, Miguel Núñez Nava, explicó que en esta etapa se otorgaron 20 pacas de rastrojo por productor beneficiario, con la finalidad de asegurar alimento suficiente para el hato ganadero y respaldar la continuidad de las actividades productivas.

“Esta es la primera entrega del año y responde al compromiso de seguir apoyando al sector pecuario de la región frente a los efectos de la sequía”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la SDR, estos apoyos forman parte de la última convocatoria activa de 2025, mediante la cual se tiene previsto distribuir un total de 400 pacas de rastrojo durante el mes de enero únicamente en Ciudad Juárez.

Posteriormente, el programa se extenderá a los municipios de Práxedis G. Guerrero, Guadalupe y Ahumada, como parte de la cobertura regional diseñada para atender a las zonas con mayor afectación por la falta de precipitaciones.

La dependencia estatal informó que en fases posteriores del programa también se contempla la entrega de otros insumos, como semilla de sorgo y avena, fertilizante y materiales adicionales, con el propósito de fortalecer la producción agropecuaria y garantizar el abasto de alimento para el ganado en las áreas que más lo requieren.

