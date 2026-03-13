Realizará Municipio jornada de limpieza en 10 colonias de Ciudad Juárez

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Empleados municipales y vecinos participarán este sábado en labores del programa Juárez Amanece Limpio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Empleados de distintas dependencias municipales realizarán este sábado una jornada de limpieza en varias colonias de Ciudad Juárez, como parte del programa “Juárez Amanece Limpio, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz”.

Las labores se llevarán a cabo con la participación de trabajadores del Gobierno Municipal y vecinos de las comunidades, quienes intervendrán diversos sectores para mejorar las condiciones de las calles y espacios públicos.

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De acuerdo con la información oficial, las colonias donde se realizará la jornada de limpieza son Rincón del Solar, División del Norte, El Vergel, Villa Colonial, Andrés Figueroa, Tierra y Libertad, Las Huertas, Pancho Villa, Praderas del Pacífico y 5 de Mayo.

Las autoridades municipales informaron que previo a la jornada se realizaron recorridos para informar a los residentes, mediante la entrega de volantes en colonias, iglesias, escuelas y clubes deportivos, con el fin de invitar a la comunidad a sumarse a las actividades.

En jornadas anteriores han participado dependencias como Protección Civil, Redes Sociales, el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez (IMDEJ), Salud, Informática, Asociaciones Religiosas, Oficialía Mayor, Desarrollo Social, Alumbrado Público, el Instituto Municipal de la Juventud y Comunicación Social, entre otras áreas.

Las autoridades municipales indicaron que toda la administración participará en este programa una vez al mes, con el objetivo de intervenir 10 colonias por jornada, lo que permitirá atender alrededor de 110 colonias entre febrero y diciembre.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer la limpieza urbana, la participación comunitaria y el mejoramiento del entorno en distintos sectores de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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