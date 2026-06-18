Realizará DABA jornadas masivas de esterilización en Infonavit Jarudo y Juárez Nuevo

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La campaña gratuita atenderá hasta 250 mascotas durante el próximo fin de semana en dos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) llevará a cabo una campaña gratuita de esterilización para perros y gatos durante el próximo fin de semana en las colonias Infonavit Jarudo y Juárez Nuevo, como parte de las acciones para promover la tenencia responsable de mascotas y el control de la población animal.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que la primera jornada se desarrollará el sábado 20 de junio a partir de las 7:00 de la mañana en la Escuela Secundaria Técnica número 86, ubicada en la calle Símbolos Nacionales de la colonia Infonavit Jarudo.

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La funcionaria indicó que esta actividad se realizará en coordinación con el regidor Alejandro Acosta y forma parte de las estrategias permanentes de bienestar animal impulsadas por el municipio.

El domingo 21 de junio, la campaña continuará en la Escuela Secundaria Estatal número 3086, localizada en el cruce de las calles A. Álvarez y Enrique Ledezma, en la colonia Infonavit Juárez Nuevo, también a partir de las 7:00 horas.

En esta ocasión no será necesario realizar un registro previo, aunque la capacidad estará limitada a aproximadamente 250 mascotas entre ambas jornadas, por lo que se recomendó acudir con anticipación.

Arredondo Salinas recordó que los animales deberán cumplir con ciertos requisitos para ser intervenidos, entre ellos contar con 12 horas de ayuno, encontrarse en buen estado de salud, estar libres de garrapatas y tener más de tres meses de edad.

En el caso de las hembras, no deberán estar en periodo de lactancia. Además, los perros deberán ser llevados con correa y los gatos en transportadora para facilitar su manejo y garantizar la seguridad durante el procedimiento.

La dependencia recomendó a los propietarios acudir preparados para la espera, llevando sombrilla e hidratación, debido a las altas temperaturas previstas para el fin de semana.

De acuerdo con datos de DABA, durante la actual administración municipal se han realizado un total de 12 mil 220 esterilizaciones, como parte de los esfuerzos para fomentar el cuidado responsable de los animales de compañía y reducir la sobrepoblación en la ciudad.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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