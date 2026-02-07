Realizan taller práctico de poda para fortalecer el cuidado del arbolado urbano

Publicidad - LB2 -

Cerca de 50 personas participaron en la fase final de capacitación para realizar podas responsables conforme a la normatividad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del proceso de capacitación impulsado por la Dirección de Parques y Jardines, se llevó a cabo la sesión práctica del taller de poda, correspondiente al último curso de la temporada, luego de que las y los participantes concluyeran previamente la fase teórica.

La práctica se desarrolló alrededor del monumento al Benemérito de Las Américas, en el Parque El Chamizal, donde los asistentes aplicaron los conocimientos adquiridos mediante técnicas adecuadas para la poda responsable del arbolado urbano.

De acuerdo con la dependencia municipal, alrededor de 50 personas participaron en esta sesión, interesadas en certificarse para ofrecer servicios de poda de manera profesional, cumpliendo con la normatividad vigente y los criterios de seguridad ambiental.

El coordinador de Cultura Sustentable de Parques y Jardines, Víctor Manuel Herrera Correa, señaló que este tipo de capacitaciones buscan fortalecer la cultura del cuidado ambiental y asegurar que las labores de poda se realicen de forma correcta y segura.

La autoridad municipal destacó que una poda adecuada contribuye a la salud de los árboles, la seguridad de los espacios públicos y la conservación del entorno urbano, evitando prácticas que puedan dañar el arbolado o generar riesgos para la ciudadanía.

La semana pasada, la Dirección de Parques y Jardines realizó el taller teórico de poda, un curso gratuito dirigido tanto a podadores como al público en general, el cual se impartió en el auditorio de la Dirección General de Protección Civil como parte del mismo proceso formativo.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca promover prácticas sustentables en el manejo del arbolado urbano y fomentar la participación ciudadana en el cuidado responsable de los espacios públicos de Ciudad Juárez.

