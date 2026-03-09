Realizan izamiento de bandera en Ciudad Juárez en honor a las mujeres

Publicidad - LB2 -

Ceremonia cívica encabezada por DIF municipal destacó el papel de las mujeres en la historia y la sociedad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Internacional de la Mujer, autoridades municipales realizaron la ceremonia de izamiento y honores a la bandera nacional, con el propósito de fomentar el civismo y reconocer la contribución de las mujeres en la historia y el desarrollo de la sociedad.

El acto fue encabezado por la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Rubí Enríquez, quien destacó el papel que han desempeñado las mujeres en la construcción del país y particularmente en la frontera.

“Hoy elevamos la bandera con orgullo y memoria”, expresó al señalar que la historia de México y de Ciudad Juárez se ha construido con el esfuerzo, la valentía y la solidaridad de las mujeres.

Durante su intervención, la funcionaria afirmó que el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar ha impulsado diversas acciones enfocadas en apoyar a las mujeres.

Entre ellas mencionó el incremento de becas para estancias infantiles, que pasaron de 400 a 5,500 apoyos, con el objetivo de beneficiar a madres trabajadoras, particularmente a madres solteras.

También destacó la creación del Refugio Municipal para mujeres víctimas de violencia y sus familias, así como el Centro de Atención para Hombres Generadores de Violencia, como parte de las estrategias para atender la problemática desde distintos frentes.

En la ceremonia participaron la escolta y banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, acompañadas por la banda de música del Municipio dirigida por Rafael Mendoza.

Al evento asistieron autoridades municipales y representantes de distintas instituciones, entre ellos el director de Educación del Municipio, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas; la síndica Ana Carmen Estrada; el coordinador de la Guardia Nacional, Manuel Ricardo Azamar Santiago; y el regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, además de estudiantes y docentes de la Escuela Primaria Luis Ramírez.

