Realizan festival cultural “Cruzando Fronteras” en Riberas del Bravo con arte y servicios comunitarios

El evento reunió presentaciones artísticas y módulos de atención social gratuita para familias del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Festival Cultural “Cruzando Fronteras” se llevó a cabo este sábado en el Centro Comunitario Riberas del Bravo, etapa 8, con el objetivo de acercar actividades culturales y servicios gratuitos a las familias de ese sector de la ciudad.

La jornada fue resultado de un trabajo coordinado entre diversas dependencias del Gobierno Municipal, entre ellas la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección General de Centros Comunitarios y el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), con el propósito de fortalecer la convivencia comunitaria y ampliar el acceso a la cultura.

Durante el arranque de actividades, autoridades municipales destacaron la importancia de impulsar acciones conjuntas que acerquen programas, servicios y espacios culturales a distintos sectores de la población.

El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo, reconoció el trabajo del personal de las dependencias municipales y de los centros comunitarios que participan en este tipo de actividades incluso durante fines de semana para beneficiar a la ciudadanía.

El funcionario destacó el compromiso de las áreas municipales para llevar programas y atención social directamente a las colonias de la ciudad.

Por su parte, Ramón Padilla, en representación del director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, señaló que estos espacios continúan consolidándose como puntos de encuentro para las familias, donde además de actividades recreativas se ofrecen apoyos sociales, educativos y deportivos.

En representación del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Jazmín Gallegos, directora de Desarrollo Cultural y Artístico del IPACULT, subrayó la importancia de llevar expresiones artísticas a distintos sectores de la ciudad, promoviendo la participación comunitaria y el acceso a la cultura en espacios cercanos a la ciudadanía.

El programa artístico incluyó presentaciones de danza folklórica, música norteña, rap freestyle y talento infantil, dirigidas a públicos de todas las edades.

De forma paralela, las familias asistentes pudieron acceder a servicios comunitarios gratuitos, entre ellos consultas médicas generales, optometría y donación de lentes, farmacia, ultrasonido obstétrico y toma de signos vitales, además de módulos informativos de diversas dependencias municipales.

En el evento también participaron Miguel Ángel Mendoza, coordinador de Desarrollo Cultural de la Dirección General de Centros Comunitarios, junto con representantes de las áreas organizadoras.

El festival forma parte de las iniciativas impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer la vida comunitaria mediante el arte, la cultura y el acceso a servicios que contribuyen al bienestar de las familias juarenses.

