Realiza Servicios Públicos labores de limpieza en Villa Residencial del Real

Publicidad - LB2 -

Retiran escombro y basura en infraestructura pluvial para reducir riesgos de inundación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Limpia, llevó a cabo trabajos de limpieza integral en el fraccionamiento Villa Residencial del Real, luego de una solicitud canalizada ante el Gobierno Municipal.

Por instrucción del director general de Servicios Públicos, César Tapia Martínez, desde ayer se desplegaron varias cuadrillas operativas para intervenir calles, diques, arroyos y pozos de absorción de la zona, como parte de las acciones preventivas para mejorar las condiciones urbanas y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

- Publicidad - HP1

Durante las labores, el personal detectó una importante acumulación de escombro, llantas y basura en infraestructura pluvial destinada a la captación de agua de lluvia, lo que incrementa el riesgo de inundaciones en viviendas cercanas.

Asimismo, se identificó una problemática adicional relacionada con descargas de agua residual, situación que ha provocado altos niveles de agua acumulada en diques y arroyos localizados en el camellón central del fraccionamiento.

Ante este escenario, Tapia Martínez informó que los trabajos de limpieza continúan y que se mantiene coordinación con la paraestatal correspondiente, la cual ya atiende el tema de las descargas detectadas en el sector.

El titular de Servicios Públicos hizo un llamado a las y los vecinos de Villa Residencial del Real para que colaboren con el manejo adecuado de residuos, evitando depositar escombro y llantas en espacios destinados a la captación pluvial, los cuales cumplen una función clave para prevenir afectaciones durante lluvias intensas.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de mantener acciones permanentes de limpieza y mantenimiento, al señalar que estas tareas no solo mejoran la imagen urbana, sino que también protegen el patrimonio y la seguridad de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.