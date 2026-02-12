Realiza Servicios Públicos labores de limpieza en el Gimnasio Kiki Romero y el Valle de Juárez

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas de Limpia intervinieron avenidas principales y preparan entorno ante próxima entrega de instalaciones remodeladas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Limpia, realizó trabajos de mantenimiento y limpieza en distintos sectores de la ciudad, como parte del programa permanente de atención urbana.

Uno de los puntos intervenidos fue el área aledaña al Gimnasio Municipal Enrique “Kiki” Romero, informó el titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, quien explicó que las labores se efectuaron de manera anticipada ante el próximo anuncio de entrega oficial de las instalaciones remodeladas por parte del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

“Esta zona se incluyó dentro del programa diario de mantenimiento para garantizar que el entorno se encuentre en óptimas condiciones”.

Las cuadrillas trabajaron en la avenida De los Aztecas, el bulevar Zaragoza y la calle Ponciano Arriaga, donde realizaron barrido manual, recolección de residuos y atención general a vialidades.

En el Valle de Juárez, personal del sector suroriente llevó a cabo labores de limpieza con el propósito de extender las acciones durante los próximos días y ampliar la cobertura en esa zona del municipio.

El funcionario indicó que estas actividades forman parte de la estrategia permanente para mejorar la imagen urbana y mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos, tanto en la mancha urbana como en poblados cercanos.

La dependencia reiteró que los operativos de limpieza continúan de manera diaria en distintos puntos de la ciudad, conforme a la programación establecida por sectores.

