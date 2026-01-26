Realiza Parques y Jardines mantenimiento en el Parque de las Tortugas

Publicidad - LB2 -

Las labores buscan mejorar la imagen urbana y ofrecer espacios seguros para la convivencia familiar.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines lleva a cabo trabajos de mantenimiento en el Parque de las Tortugas, ubicado en el norponiente de la ciudad, con el objetivo de conservar en buen estado los espacios públicos y garantizar áreas seguras y funcionales para las familias juarenses.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, las labores incluyen mantenimiento general del área, como corte de hierba, poda formativa de árboles, retiro de basura y recolección de residuos generados durante las acciones de limpieza y poda.

El funcionario explicó que estos trabajos forman parte del programa permanente de atención a parques y áreas verdes, el cual se desarrolla de manera continua en distintos sectores de Ciudad Juárez, con la finalidad de mejorar la imagen urbana y promover el uso adecuado de los espacios públicos.

Asimismo, destacó que el mantenimiento constante de parques contribuye a fortalecer la convivencia comunitaria, al ofrecer entornos más ordenados, limpios y seguros para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Finalmente, la Dirección de Parques y Jardines exhortó a la ciudadanía a colaborar en la conservación de estos espacios, haciendo un uso responsable de los parques y reportando cualquier situación que requiera atención al número telefónico 656 737 02 30.

