Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 12, 2026 | 18:12
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Realiza Parques y Jardines mantenimiento en camellón de la avenida Hermanos Escobar

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Las labores incluyeron limpieza, poda y mejora de áreas recreativas.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de limpieza y mantenimiento en el camellón central de la avenida Hermanos Escobar, con el propósito de mejorar la imagen urbana y conservar en buen estado este espacio público de alta afluencia vehicular.

    El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las labores se desarrollaron en el tramo comprendido entre las avenidas Rafael Pérez Serna y Plutarco Elías Calles, donde se llevaron a cabo acciones de limpieza general y poda formativa.

    - Publicidad - HP1

    De acuerdo con el funcionario, estas tareas permiten el adecuado desarrollo de la vegetación, además de contribuir a la seguridad vial, al mantener despejadas las áreas verdes y mejorar la visibilidad para automovilistas y peatones.

    Asimismo, se brindó atención al Parque Hermanos Escobar, donde se realizó la pintura de bancas, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad a las personas que utilizan este espacio recreativo.

    Zamarrón Saldaña señaló que este tipo de trabajos se efectúan de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, como parte de una estrategia para ofrecer espacios públicos limpios, seguros y agradables para el uso y disfrute de la comunidad juarense.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Plumas

    VOCES LIBRES | Adriana…

    En Solidaridad con Enrique Krauze: “Al Tirano no se le apacigua, se le enfrenta…” "...Que...
    Estado

    Inician obras de ampliación de la red de agua potable en Madera

    Con una inversión conjunta cercana a los 6 millones de pesos, entre la JCAS,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.