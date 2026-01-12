Realiza Parques y Jardines mantenimiento en camellón de la avenida Hermanos Escobar

Publicidad - LB2 -

Las labores incluyeron limpieza, poda y mejora de áreas recreativas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de limpieza y mantenimiento en el camellón central de la avenida Hermanos Escobar, con el propósito de mejorar la imagen urbana y conservar en buen estado este espacio público de alta afluencia vehicular.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las labores se desarrollaron en el tramo comprendido entre las avenidas Rafael Pérez Serna y Plutarco Elías Calles, donde se llevaron a cabo acciones de limpieza general y poda formativa.

De acuerdo con el funcionario, estas tareas permiten el adecuado desarrollo de la vegetación, además de contribuir a la seguridad vial, al mantener despejadas las áreas verdes y mejorar la visibilidad para automovilistas y peatones.

Asimismo, se brindó atención al Parque Hermanos Escobar, donde se realizó la pintura de bancas, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad a las personas que utilizan este espacio recreativo.

Zamarrón Saldaña señaló que este tipo de trabajos se efectúan de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, como parte de una estrategia para ofrecer espacios públicos limpios, seguros y agradables para el uso y disfrute de la comunidad juarense.

