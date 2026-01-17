Realiza Municipio operativo de reordenamiento urbano en avenida de Las Torres

Publicidad - LB2 -

Retiran comercio irregular y notifican a vendedores semifijos para mejorar movilidad, seguridad vial e imagen urbana.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de mantener el orden, reforzar la seguridad vial y mejorar la imagen urbana, el Gobierno Municipal llevó a cabo un Operativo de Reordenamiento Urbano en la avenida de Las Torres, en el tramo comprendido entre el Libramiento y la calle Solís Barraza.

Durante las acciones, las autoridades municipales retiraron un comercio que utilizaba de manera indebida el camellón central para la venta de vehículos y autopartes, luego de que el responsable hubiera sido notificado en diversas ocasiones para desocupar ese espacio público.

De manera paralela, personal del Municipio notificó y solicitó el retiro de vendedores semifijos que invadían la vía pública, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de movilidad tanto para peatones como para automovilistas que transitan por esta importante arteria vial.

Los trabajos fueron encabezados por Francisco Rodríguez, director de la Administración del Desarrollo Urbano, quien acudió en representación de la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, y coordinó la intervención de las distintas dependencias participantes.

En el operativo participaron de forma conjunta la Coordinación General de Seguridad Vial, la Dirección General de Protección Civil, la Dirección de Ecología, Regulación Comercial y la Dirección General de Servicios Públicos, entre otras áreas municipales, con el fin de atender de manera integral las condiciones del entorno urbano.

De acuerdo con información oficial, a la fecha se han realizado más de 125 operativos de este tipo en distintos puntos de la ciudad, como parte de una estrategia permanente para fortalecer el orden urbano, recuperar espacios públicos y contribuir a una mejor imagen de Ciudad Juárez.

