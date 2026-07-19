Realiza Municipio mantenimiento en parque del fraccionamiento Monumental

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Personal de Parques y Jardines efectuó labores de limpieza, corte de hierba y retiro de residuos para mejorar las condiciones del espacio público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de mantenimiento en el parque ubicado sobre la calle Tales de Mileto, en el fraccionamiento Monumental, como parte del programa permanente de conservación de áreas verdes del municipio.

Las cuadrillas de la dependencia efectuaron el corte de hierba en distintas zonas del parque, además de labores de limpieza general con el objetivo de mejorar la imagen del espacio y ofrecer condiciones más seguras para las personas que lo utilizan.

“Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de áreas verdes que se realiza en diferentes sectores de la ciudad”, informó el director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña.

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El funcionario explicó que el personal también retiró los residuos generados durante el mantenimiento, con lo que el parque quedó en condiciones adecuadas para el uso y la convivencia de las familias del sector.

Los trabajos forman parte de las acciones permanentes que el Gobierno Municipal desarrolla para conservar en buen estado los espacios públicos y fortalecer su aprovechamiento por parte de la comunidad.

Zamarrón Saldaña invitó a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de los parques, evitando tirar basura y dañar la infraestructura para contribuir a su conservación.

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