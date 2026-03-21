Realiza Municipio limpieza y rehabilitación en el Monumento a Benito Juárez

Publicidad - LB2 -

Las acciones buscan mantener en óptimas condiciones uno de los espacios emblemáticos del centro de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Limpia llevaron a cabo trabajos de limpieza y rehabilitación en la Plaza del Monumento a Benito Juárez, como parte de las acciones permanentes de mejoramiento urbano en espacios públicos.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que las labores incluyen mantenimiento general, retiro de residuos y acciones para mejorar la imagen del área, considerada uno de los puntos más representativos de la ciudad.

“Hace un par de fines de semana tuvimos una actividad conjunta haciendo limpieza en toda la zona… continuamos con tareas como el retiro de graffiti y el levantamiento de estructuras que facilitaban el acopio de basura”, explicó.

- Publicidad - HP1

El funcionario destacó que recientemente se realizó una jornada integral en coordinación con el Centro Fundacional de Juárez y personal de Justicia Cívica, lo que permitió reforzar las condiciones de orden y limpieza en el sector.

Entre las acciones implementadas se encuentran el retiro de grafiti, eliminación de estructuras metálicas utilizadas para acumular basura y la limpieza continua del espacio público, con el objetivo de prevenir focos de contaminación y mejorar la experiencia de visitantes.

Solís Kanahan señaló que los trabajos continuarán en los próximos días, a fin de garantizar que la plaza se mantenga en condiciones adecuadas para su uso.

“Seguiremos trabajando para que todos los juarenses encuentren una plaza limpia y en las mejores condiciones posibles”, indicó.

Estas labores forman parte de la estrategia municipal para conservar espacios históricos y de convivencia social, fortaleciendo el entorno urbano en el primer cuadro de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.