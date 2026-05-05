Impulsan torneo de basquetbol para pueblos originarios en Ciudad Juárez

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Buscan fortalecer el nivel competitivo y la inclusión deportiva de comunidades indígenas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales impulsan la organización de un torneo de basquetbol dirigido a pueblos originarios asentados en Ciudad Juárez, con el objetivo de fomentar la inclusión y elevar el nivel competitivo de los equipos participantes.

La propuesta fue presentada por el director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), Juan Carlos Escalante Suárez, ante la Comisión de Pueblos Originarios del Ayuntamiento, integrada por regidores locales.

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El proyecto contempla la participación de 14 comunidades indígenas, con un formato de competencia semanal durante aproximadamente tres meses, en el que los equipos disputarán encuentros cada fin de semana.

Entre los objetivos principales se encuentra generar espacios de fogueo frente a rivales de mayor nivel, lo que permitiría a los jugadores mejorar su desempeño de cara a competencias estatales y regionales.

“Se incorporará un enfoque más incluyente que eleve la calidad del certamen”

La iniciativa también plantea la integración de jugadores con mayor experiencia, en un esquema similar al de ligas profesionales, para fortalecer la competitividad y promover la convivencia deportiva.

Regidores de la comisión destacaron que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer el tejido social, la identidad cultural y los estilos de vida saludables, además de brindar mayores oportunidades de desarrollo a las comunidades participantes.

En ediciones anteriores, este torneo se ha consolidado como un espacio de integración y visibilización del talento deportivo indígena en la ciudad, por lo que se prevé una nueva edición con mayor nivel competitivo y participación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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